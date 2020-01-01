Как выбрать презерватив: важные советы

Выбор презерватива – крайне важная, интимная и сугубо личная тема. Читай на Ivona о том, как правильно выбрать это средство контрацепции.

Как выбрать презервативы depositphotos

13 февраля, перед Днем всех влюбленных, отмечают Международный день презервативов. В честь этого необычного, но инетерсного праздника, предлагаем вам узнать как правильно выбрать презерватив. Да, первый попавшийся брать не надо.

Итак, выбор презерватива несет в себе множество мелких вопросов и вот главные из них:

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Где приобретать презерватив?

Лучше всего их брать в аптеках,а не в каком-то киоске возле дома. Очень часто для продавцов киосков презервативы отличаются лишь ценой, поэтому вместо индийского могут продать китайский, а вместо гладкого – ребристый. Поэтому, в случае чего, проси поменять товар (у вас есть на это право).

Обращай внимание на срок годности. Именно эта деталь и отсутствие гарантии качества являются основными доводами в пользу покупки в аптеке. У качественных презервативов срок годности составляет 2-3 года.

Какой размер презерватива покупать?

Этот параметр, чаще остальных ставят на первое место. Однако данной размерной отметки очень часто нет на упаковке, либо же она в итоге не соответствует действительности. Сейчас, согласно стандарту Европейского Союза, ширина презерватива обязана соответствовать диапазону 44-56 мм. Поэтому Европа выпускают следующие размеры презервативов: 49, 52 и 56 мм.

В этом вопросе вам поможет практика. Не надо пренебригать удобствами и терпеть, когда презерватив вам не подходит по размеру. Лучше отложить эту упаковку и купить новую, купив презервативы чуть больше или чуть меньше.

Какой толщина должен быть презерватив?

На первый взгляд толщина имеет большое значение для ощущений, однако же, на практике данное понятие довольно субъективно. Все зависит от отдельных моделей и принципов их производства. И в этом вопросе вам поможет практика (интересуйтесь этим вопросом у своего полового партнера).

Дополнительные функции

Презервативы делятся на группы: ребристые, с ребрышками вокруг презерватива, и с пупырышками, которые также называют шероховатыми. Так же, может быть и комбинированный вариант. То есть ребристость в районе головки, а пупырышки на основании, либо же ребрышки вдоль всего презерватива.

Пупырчатые модели чувствуются лучше чем ребристые, но, в зависимости от производителя, они могут казаться слишком агрессивными. Поэтому такого рода модели необходимо подбирать самостоятельно.

Можно ли пользоваться презеративами с усиками или другими дополнительными частями?

Практика показывает, что презервативы с множеством дополнительных частей (с усиками и колечками) могут годиться только в качестве сувенира. Так как попытки их использования в последствии могут закончиться тем, что составные части просто на просто останутся внутри партнерши.

Запах и цвет презервативов

Крайне неоднозначные качества презервативов. У одного и того же производителя могут попадаться разные по запаху экземпляры. Поэтому, даже приобретение презервативов с наибольшим сроком годности, не даст вам с партнером 100% гарантии приятного запаха изделия.

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