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Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись

Актрису подозревают в романе с Ченнингом Татумом.
Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись
Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись
instagram.com/zoeisabellakravitz

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Американская актриса Зои Кравиц официально развелась с Карлом Глусманом после года брака. Поклонники считают, что причиной развода стал роман актрисы с Ченнингом Татумом, с которым она часто проводит время.  

Стоит отметить, что на днях папарацци запечатлели «новоиспеченную парочку» во время велосипедной прогулки в Нью-Йорке, а спустя несколько дней пару видели в супермаркете, где они покупали продукты.

К слову, знаменитости пока не подтвердили и не опровергли слухи о романе, однако сейчас им ничто не мешает быть вместе, ведь они оба свободны.

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Теги: Зои Кравиц, Ченнинг Татум, развод звезд, романы звезд
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Источник: Ivona

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