Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись
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Американская актриса Зои Кравиц официально развелась с Карлом Глусманом после года брака. Поклонники считают, что причиной развода стал роман актрисы с Ченнингом Татумом, с которым она часто проводит время.
Стоит отметить, что на днях папарацци запечатлели «новоиспеченную парочку» во время велосипедной прогулки в Нью-Йорке, а спустя несколько дней пару видели в супермаркете, где они покупали продукты.
К слову, знаменитости пока не подтвердили и не опровергли слухи о романе, однако сейчас им ничто не мешает быть вместе, ведь они оба свободны.
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