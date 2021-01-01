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Лили Джеймс заподозрили в помолвке после интрижки с Домиником Уэстом

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Папарацци уверены, что актриса получила предложение руки и сердца от рок-звезды Майкла Шумена.
Лили Джеймс заподозрили в помолвке после интрижки с Домиником Уэстом
Лили Джеймс заподозрили в помолвке после интрижки с Домиником Уэстом
Getty Images

В октябре прошлого года популярная британская актриса Лили Джеймс попала в скандал. 32-летнюю актрису сняли во время свидания в Риме с 50-летним актером Домиником Уэстом. В СМИ появились заголовки о том, что Лили увела из семьи женатого мужчину.  Позже Джеймс заявила, что роман с Уэстом был ошибкой и она сожалеет о случившимся. Однако, признание актрисы вряд ли поможет Уэсту вернуть доверие его супруги Кэтрин Фицджеральд.

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А на днях в западных СМИ появилась информация о том, что Лили не только окончательно разорвала отношения с Домиником, но и уже нашла себе жениха. На ее безымянном пальце папарацци увидели помолвочное кольцо. Поговаривают, что предложение руки и сердца звезда сериала «Аббатство Даунтон» получила от 35-летнего участника рок-группы Queens Of The Stone Age Майкла Шумена. О романе пары стало известно в начале года, когда актрису и музыканта застали за поцелуями возле отеля в графстве Саффолк. Влюбленные пока не комментируют новость о предстоящей свадьбе.

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Теги: Лили Джеймс, помолвки звезд, Доминик Уэст, папарацци
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Источник: ivonа bigmir)net

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