Эд Ширан впервые рассекретил, как прошла его свадьба

Два года назад певец женился на школьной подруге Черри Сиборн.

Один из самых высокооплачиваемых музыкантов современности, британский исполнитель Эд Ширан впервые рассказал о своей тайной свадьбе, которая состоялась еще в 2019 году. Подробностями торжества 30-летний артист поделился в эфире подкаста Table Manners.

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По словам Эда, о его женитьбе на школьной подруге и бывшей хоккеистке Черри Сиборн не знали даже друзья и родственники. Он признался, что церемония прошла ночью. Сразу же после росписи влюбленные отправились домой есть карри.

«Мы сделали это ночью, в случайный день в середине января, в глуши. Никто не знал, никто не приходил, мы зажгли свечи, поженились, вернулись и поели карри», - рассказал Ширан.

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Артист рассекретил, что спустя несколько месяцев организовал вместе с новоиспеченной женой свадебную вечеринку для близких людей. Однако, он запретил всем гостям пользоваться мобильными телефонами, чтобы сохранить все в тайне.

«Свадебная вечеринка была праздником для нас и наших друзей. Я не хотел, чтобы фотографии выходили в свет, и я удивлен, что этого не случилось», - поделился Эд.

Напомним, что Ширан и Сиборн в прошлом году стали родителями. Первого сентября музыкант объявил в Инстаграм о рождении дочери Лайры Антарктики.

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