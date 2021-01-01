Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Дэвидом Швиммером

Актриса закрутила роман с коллегой по сериалу «Друзья».

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Известная американская актриса Дженнифер Энистон начала встречаться со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером, где тот получил роль Росса Геллера. Также в этом культовом сериале снялась и Энистон, которая сыграла Рэйчел Грин.

Отметим, что в «Друзьях» Дженнифер и Дэвид сыграли влюбленную пару, а теперь их экранная страсть переросла в настоящие чувства.

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер Getty Images

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К слову, после съемок последнего сезона актеры снова начали общаться. Швиммер приезжал в гости к Энистон в Лос-Анджелес. Также их видели в заведении в Санта-Барбаре, где они мило общались и пили вино.

На днях, знаменитость опубликовал фото в футболке, на которой изображены парень и девушка, и отметил Instagram-аккаунт актрисы.

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