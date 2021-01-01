Риз Уизерспун поделилась редким фото со вторым супругом

Голливудская актриса поздравила мужа с 51-летием.

Популярная американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, которая получила «Оскар» за роль Джун Картер в фильме «Переступить черту», обнародовала редкую фотографию из семейного архива. Кинозвезда показала снимок со своим мужем, агентом Джимом Тотом.

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Исполнительница роли Эль Вудс в «Блондинке в законе» решила публично поздравить любимого с днем рождения. 27 июля Джим отпраздновал 51-летие. На свежем кадре, опубликованном в Инстаграм-аккаунте Риз, влюбленные позировали на берегу моря.

«С Днем Рождения моего замечательного, страстного, любопытного мужа, который одержим гонками, барбекю, безумно здоровой пищей (например, масло MCT и спортивная зелень) лучшими мастерами татуировок, вождением на закате и спортом... Буквально всеми видами спорта (особенно Пикл Болл) Никто не любит семью или друзей больше, чем ты, Джей Ти. Так рада отпраздновать вместе с тобой сегодня!», - обратилась к имениннику Уизерспун.

Риз Уизерспун и Джим Тот instagram.com/reesewitherspoon

Отметим, что Риз и Джим воспитывают совместного сына – 8-летнего Теннеси Джеймса. У 45-летней актрисы также есть 21-летняя дочь Ава Элизабет и 17-летний сын Дикон Риз от первого брака с актером Райаном Филлиппом.

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