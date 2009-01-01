Руслана Писанка рассекретила, что познакомилась с мужем в Интернете

Украинская актриса поделилась историей знакомства с супругом Игорем.

Известная украинская актриса и ведущая Руслана Писанка стала героиней нового выпуска программы “Життя відомих людей“. Во время интервью артистка раскрыла подробности начала ее романа с бизнесменом Игорем Исаковым.

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По словам Русланы, в 2009 году она и ее супруг познакомились в Интернете, однако симпатия возникла не сразу. Игорь написал актрисе на одном из сайтов знакомств и пригласил на встречу.

“Я подумала, еще один идиот и ответила, что если с каждым поклонником буду пить чай, то мне нужно будет выпить Черное море“, – вспомнила Писанка.

Звезда отказалась от свидания, но номер все же оставила. Спустя две недели Игорь и Руслана все таки встретились. Правда, знаменитость опоздала на 5 часов. А в 2012 году они стали мужем и женой и даже вместе приняли участие в проекте “Зважені та щасливі“.

“Моя история может стать примером для тех, кто еще колеблется, сомневается в том, что во взрослом возрасте можно начинать какие-то отношения. Посмотрите, мы вместе, два человека которые искали половинку – нашлись“, - сказала Писанка.

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