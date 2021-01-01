Экс-жених Энн Хэтэвэй рассекретил, почему она внезапно разорвала помолвку

Рафаэло Фольери впервые рассказал, как закончился его бурный роман с Энн Хэтэвэй.

Итальянский бизнесмен Рафаэлло Фольери дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как актриса Энн Хэтэуэй бросила его после 4 лет отношений.

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В разговоре с журналистом Daily Mail, мужчина вспомнил, как накануне его ареста Энн позвонила ему со съемочной площадки и навсегда попрощалась. Спустя несколько часов Рафаэлло посадили в тюрьму за мошенничество.

«Последними словами Энн было: «Я буду любить тебя вечно», и мы закончили разговор. Это было в 2:00 ночи 24 июня 2008. В 6 утра меня арестовали. Я больше никогда не разговаривал с Энн», - вспомнил итальянец.

Фольери заявил, что Хэтэуэй разорвала с ним отношения, чтобы спасти свою кинокарьеру. Он добавил, что не держит зла на бывшую возлюбленную.

«Она никогда не писала мне, не поддерживала меня. Но я думаю, она приняла правильное решение. Спасти собственную карьеру для нее было важнее», – отметил Рафаэлло.

Напомним, что Фольери обвинили в расхищении 50 миллионов долларов, пожертвованных миллиардером Рональдом Берклом в фонд помощи католическим церквям. Хэтэуэй была соучредителем этого фонда, однако ей обвинения не были предъявлены. Личные дневники актрисы были приобщены к судебному делу в качестве доказательств. Бизнесмен провел 4 года в федеральной тюрьме в штате Пенсильвания. А после освобождения его депортировали в Италию.

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