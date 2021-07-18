Экс-муж Джей Ло прокомментировал ее возвращение к Аффлеку

Марк Энтони высказался об отношениях его экс-супруги Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека.

Роман певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека продолжает стремительно развиваться. В СМИ поговаривают, что пара, которая сошлась спустя 17 лет после разрыва, обручится уже в этом месяце.

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Бывший муж Лопес Марк Энтони впервые прокомментировал возобновления отношений экс-супруги с Аффлеком. Один из источников, близких к окружению музыканта, процитировал его слова изданию HollywoodLife.

По словам инсайдера, у Дженнифер и Марка сохранились дружеские отношения после развода. Мужчина хочет, чтобы его экс-возлюбленная была счастлива, и поэтому положительно относится к ее возращению к Бену.

«Они (Лопес и Энтони – ред.) очень близки и ведут себя как лучшие друзья. Они - семья для всего. У них такие здоровые, открытые отношения, и они много рассказывают друг другу. Он смотрит на это так, будто Бен делает ее счастливой, значит, она должна быть с Беном. Он хочет, чтобы она жила жизнью, которая приносит ей счастье, и он действительно это имеет в виду. Все бывшие должны быть такими, как они!», - отметил инсайдер.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Марк Энтони состояли в браке в 2004-2014 годах. Однако расстались они еще в 2011-м. У экс-супругов есть двое детей – 13-летние двойняшки Эмми и Макс.

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