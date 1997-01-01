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Звезда «Тихого места» поделилась секретом счастливого брака

Эмили Блант рассказала, как сохранить чувства на протяжении 11 лет брака.
Звезда «Тихого места» поделилась секретом счастливого брака
Звезда «Тихого места» поделилась секретом счастливого брака
Getty Images

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Известная британская актриса и звезда фильмов «Тихое место», «Мэри Поппинс возвращается», «Девушка в поезде» и «Грань будущего» Эмили Блант поделилась секретами успешного брака. Знаменитость состоит уже 11 лет в браке с Джоном Красински, с которым она часто участвует в совмесных проектах.

Блант также рассказала, что изначально супруги договаривались не участвовать в одних и тех же проектах, чтобы избежать ссор. Но позже передумали, ведь даже идеальная пара может поссориться. В интервью для «Eonline» Джон и Эмили раскрыли секрет счастливого брака.

«Вам нужно продолжать любить и просто слушать друг друга», – сказала Блант.

Также она призналась, что карантин только укрепил их брак. По ее словам, общее понимание того, как важны поддержка и доверие стали «очень важным якорем».

Напомним, что звездная пара поженилась в 2010 году. Свадьбу праздновали в особняке их общего друга Джорджа Клуни в Италии. Спустя четыре года у супругов родилась первая дочь Хэйзел, а в 2016 году вторая Вайолет.

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Теги: Эмили Блант, брак звезд, секрет счастливого брака, новости, личная жизнь звезд
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Источник: Ivona

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