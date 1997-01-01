Звезда «Тихого места» поделилась секретом счастливого брака

Эмили Блант рассказала, как сохранить чувства на протяжении 11 лет брака.

Читай также: Конфуз на Каннском фестивале: глава жюри случайно раскрыл интригу мероприятия

Известная британская актриса и звезда фильмов «Тихое место», «Мэри Поппинс возвращается», «Девушка в поезде» и «Грань будущего» Эмили Блант поделилась секретами успешного брака. Знаменитость состоит уже 11 лет в браке с Джоном Красински, с которым она часто участвует в совмесных проектах.

Блант также рассказала, что изначально супруги договаривались не участвовать в одних и тех же проектах, чтобы избежать ссор. Но позже передумали, ведь даже идеальная пара может поссориться. В интервью для «Eonline» Джон и Эмили раскрыли секрет счастливого брака.

«Вам нужно продолжать любить и просто слушать друг друга», – сказала Блант.

Также она призналась, что карантин только укрепил их брак. По ее словам, общее понимание того, как важны поддержка и доверие стали «очень важным якорем».

Напомним, что звездная пара поженилась в 2010 году. Свадьбу праздновали в особняке их общего друга Джорджа Клуни в Италии. Спустя четыре года у супругов родилась первая дочь Хэйзел, а в 2016 году вторая Вайолет.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: