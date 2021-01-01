Тарас Цимбалюк назвал причину развода с первой женой

Актер откровенно рассказал о первом браке.

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Украинский актер Тарас Цимбалюк в интервью для YouTube-канала «#DOROTYE» откровенно рассказал о первом браке и почему развелся через 2 года. По словам мужчины, сначала они с женой Ангелиной разошлись на некоторое время, однако воссоединение пары так и не произошло.

«Мы не понимали, для чего мы поженились. Оба согласились, что строить семью еще рано, еще нужен опыт. Прежде всего мне, потому что еще не готов к этому», – рассказал Тарас о причинах женитьбы с бывшей женой.

Актер добавил, что перед разводом он и Ангелина много говорили. Желание закончить отношения было по обоюдному согласию:

«Эти отношения для меня были очень важны, ведь это опыт. Я абсолютно о них не жалею».

«Мы разошлись на какой-то период, дали друг другу возможность подумать, нам вообще все это нужно. Тогда время все расставило на свои места. Наше воссоединение не произошло».

Тарас добавил, что после развода он долго искал вторую половинку. Но в один момент он повстречал Тину, с которой счастлив в браке.

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