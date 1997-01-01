Адель закрутила роман с бывшим Наоми Кэмпбелл

Влюбленные ходили вместе за покупками.

Известная британская певица Адель продолжает подогревать слухи о своем бурном романе с рэпером Джозефом Аденгуа, более известным под сценическим псевдонимом Скепта.

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Известно, что состоял в отношениях с моделью Наоми Кэмпбелл, которая недавно стала матерью первого ребенка, отца которого не рассекретила.

Адель и ее бойфренда заметили в магазине Prada, где они выбирали себе наряды.

«Она смотрела на то, какую одежду он выбирал, а также давала свои советы. Со стороны они выглядят очень милой парой. В магазине они провели около 45 минут», — рассказал очевидец

Отметим, что в 2019 году после расставания с бывшим мужем Саймоном Конекки исполнительница называла себя «свободной кошечкой». Но в 2021 году Адель познакомилась с рэпером и видимо, готова к романтическим отношениям.

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