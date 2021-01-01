Экс-«Холостяк» Добрынин трогательно поздравил жену с днем рождения

Узнайте, как Никита Добрынин поздравил Дашу Квиткову.

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В пятницу, 9 июля 2021 года, Даша Квиткова, которая победила в шоу «Холостяк 9» и завоевала сердце Никиты Добрынина, отмечает 23-летие. Ее муж на своей странице в Инстаграм выложил серию снимков с беременной женой, которую трогательно поздравил с днем рождения.

«Я ПРОСТО В ШОКЕ! Дико кайфую от того, какая ты очаровательная, разная, мудрая и нежная. Та, которую искал и мечтаю беречь тебя всю свою жизнь. Хочу чтоб этот твой день рождения был особенным. Больше тёплых слов, больше сюрпризов и любимых песен. Подарки это понятно, они у нас от праздников не зависят. Моя малышка, ты творишь наше счастье и чудо нашей семьи. Спасибо тебе за тебя! И конечно твоим родителям! С днём рождения, моя Даша Квиткова», - написал Добрынин.

Отметим, что за три часа снимки набрали более полсотни лайков и сотни комментариев. Поклонники пары оставили множество приятных слов, пожеланий и комплиментов:

«Красивые слова которые мечтает услышать каждая женщина от своего мужчины. Поздравляю! Берегите друг друга; Искренне поздравляю Дашеньку с ее днём рождения! Красотка!! Такая женственная и очаровательная! Счастья искреннего; С именинницей!!! Здоровья вам и крепкой любви; Желаем вам крепкого здоровья, тепла родных и близких людей и всего самого наилучшего».

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