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Дантес показал милые фото с женой в честь их годовщины

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отмечают чугунную свадьбу.
Дантес показал милые фото с женой в честь их годовщины
Дантес показал милые фото с женой в честь их годовщины
instagram.com/vladimirdantes

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Бывший участник дуэта «Дантес и Олейник» Владимир Дантес опубликовал милые фото с женой Надей Дорофеевой в Инстаграм. Артист трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы.

Ровно 6 лет назад поженились звездные супруги. Но более важной их датой певец считает 5 августа, когда он познакомился с Надей.

«6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это. Для нас с Надей все-равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату. Вытерпеть меня 4 года и потом сказать «Я согласна» - ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Т.к в мои 23-27 я был, прям, конченым» - написал артист.

Также исполнитель поблагодарил Дорофееву за совместную жизнь и забавно признался ей в любви:

«Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота всё-равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя», - добавил Дантес.

Отметим, что за несколько часов серия забавных снимков, на которых пара продемонстрировала истинные чувства, набрала почти сто тысяч лайков и сотни комментариев с поздравлениями.

«Подтвержденный! Как говорится «гвозди бы делать из этого чугуна, не было б в мире крепче гвоздей» обнимание; Свадьба чугунная -  мысли юные!!! Поздравляю! - оставили свои поздравления под фото супругов их звездные друзья Дмитрий Монатик и Алексей Дурнев.  

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Теги: Дантес, Надя Дорофеева, годовщины свадеб звезд, фото звезд, личная жизнь звезд
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Источник: Ivona

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