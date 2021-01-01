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Сиенна Миллер впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером

Кинозвезда закрутила роман с Арчи Кесвиком.
Сиенна Миллер впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером
Сиенна Миллер впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером
Getty Images

Звезда фильмов «Слоёный торт» и «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», британско-американская актриса и модель Сиенна Миллер перестала скрывать свои отношения с бизнесменом Арчи Кесвиком.

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Влюбленные вместе посетили теннисный турнир Уимблдон, что проходит в Лондоне. 39-летняя актриса и 40-летний миллионер не скрывали чувств от публики.

Сиенна Миллер встречается с миллиардером Арчи Кесвиком
Сиенна Миллер встречается с миллиардером Арчи Кесвиком

Сиенна Миллер встречается с миллиардером Арчи Кесвиком
Сиенна Миллер встречается с миллиардером Арчи Кесвиком
Getty Images

Известно, что богатый избранник Миллер является директором сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group. Отец Арчи - экс-директор многомиллиардного гонконгского конгломерата Jardine Matheson Саймон Кесвик.

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Напомним, что Сиенна прославилась не только актерскими работами, но и скандальными любовными отношениями с Джудом Лоу. Пара рассталась из-за того, что Лоу изменил Миллер с няней своих детей от первого брака.

Сиенна Миллер встречается с миллиардером Арчи Кесвиком
Сиенна Миллер встречается с миллиардером Арчи Кесвиком
Getty Images

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Теги: Сиенна Миллер, Джуд Лоу, личная жизнь звезд, романы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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