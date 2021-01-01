Сиенна Миллер впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером
Звезда фильмов «Слоёный торт» и «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», британско-американская актриса и модель Сиенна Миллер перестала скрывать свои отношения с бизнесменом Арчи Кесвиком.
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Влюбленные вместе посетили теннисный турнир Уимблдон, что проходит в Лондоне. 39-летняя актриса и 40-летний миллионер не скрывали чувств от публики.
Известно, что богатый избранник Миллер является директором сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group. Отец Арчи - экс-директор многомиллиардного гонконгского конгломерата Jardine Matheson Саймон Кесвик.
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Напомним, что Сиенна прославилась не только актерскими работами, но и скандальными любовными отношениями с Джудом Лоу. Пара рассталась из-за того, что Лоу изменил Миллер с няней своих детей от первого брака.
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