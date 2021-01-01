Пономарев рассекретил, поддерживает ли отношения с Мозговой

Александр Пономарев откровенно рассказал об отношениях с бывшей возлюбленной Аленой Мозговой.

Известный украинский исполнитель Александр Пономарев высказался об отношениях с Аленой Мозговой, с которой 10 лет состоял в гражданском браке. В интервью для ютуб-канала DOROTYE артист признался, что экс-возлюбленная в последнее время часто удаляет его из друзей в соцсетях, а позже вновь добавляется. Пономарев заверил, что никогда ничего плохого не писал о Алене на своих страницах. Поэтому певцу сложно понять такое поведение Мозговой.

«Для меня это загадка. Периодически она добавляется ко мне в друзья, а потом удаляется. Я не знаю с чем это связано. Я всегда о ней хорошо отзываюсь, плохого не говорю», – отметил Александр.

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Также музыкант вспомнил о прошлогоднем интервью для программы «Зірковий шлях». Тогда Пономарев рассекретил, что однажды Мозговая сама призналась ему в измене.

«Я узнал от нее. Свечу не держал. И сейчас не хочу на эту тему говорить, потому что она только добавилась ко мне в друзья», - отшутился певец.

Кроме того, Пономарев добавил, что в любой момент готовь помочь бывшей супруге, если она его о чем-нибудь попросит.

«Алена – мать моих детей. Я в любом случае буду ее уважать, даже если она меня сто раз будет удалять и добавлять. Она мне недавно позвонила. Хочет организовать концерт памяти Николая Мозгового. Она знает, что я всегда приду и всегда поддержу. И в любом случае, если будет что-то плохое, и она попросит меня о помощи, несмотря ни на что, я буду ей помогать», - заявил Александр.

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