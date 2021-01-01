Соломия Витвицкая рассказала, почему объявила о разводе с мужем

Узнайте, почему Соломия Витвицкая решилась приоткрыть «занавес» личной жизни и рассказать о расторжении брака.

В новом интервью на YouTube “PRO: WIDER“ с Владом Дарвиным украинская телеведущая Соломия Витвицкая поведала, что натолкнуло ее рассказать о расставании с мужем.

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По словам знаменитости, за ее личной жизнью начали пристально следить поклонники, и ей было тяжело скрывать разрыв от общественности. После долгих раздумий Витвицкая решилась признаться, что больше не состоит в отношениях с экс-супругом Владом Кочатковим.

«Это приближался День влюбленных и у меня куча запросов на интервью о второй половинке. Я начала отказывать, пресс служба не могла понять, почему, я всегда охотно об этом рассказывала. Как-то оно стало понятно, что нужно уже говорить, потому что уже прошло на тот момент полгода, как мы уже разъехались», - поделилась она.

Также ведущая заявила, что благодарна за все, что у них было с бывшим мужем, а особенно за поддержку после расставания.

«Было много хороших, феерических моментов, красивых путешествий, классных встреч», - сказала Витвицкая.

Кроме того, журналистка отметила, что мечтает о прочной семье и готова к новым романтическим отношениям.

«Я думаю, что точно скажу, когда меня встретит человек, с которым я что-то почувствую, какая-то искра промелькнет. Думаю, что уже достаточно времени прошло с тех пор, как мы разъехались, и осознание и принятие самой ситуации, которая изменилась, уже прошло. Если так сложится, то конечно, я верю в любовь, в семью, для меня это, кажется, самое важное, что вообще в жизни в любых людей. Это номер один в моем рейтинге», - призналась ведущая.

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