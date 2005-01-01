Стало известно, почему о разводе Пугачевой с Киркоровым объявила Лолита

Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в 1994 году, а их брак просуществовал до 2005 года.

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Несмотря на то, что Примадонна и Киркоров развелись еще 15 лет назад, их брак до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. Так, певица Лолита в YouTube-шоу «Нежный редактор» призналась, что знаменитости именно ей доверили рассказать о разводе.

На тот момент певица была ведущей ток-шоу «Лолита. Без комплексов». В эфире передачи звезда объявила о разводе со своим супругом Александром Зарубиным. Такой ход понравился Пугачевой, поэтому она позвонила Лолите и попросила ее объявить об этом.

«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили, как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: «Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло «желтухой», – рассказала Лолита.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет. Однако потом в жизни певицы появился Максим Галкин, с которым она счастлива до сих пор и воспитывает двух детей от суррогатной матери.

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