Ирину Шейк и Канье Уэста заметили на отдыхе во Франции – СМИ

Видимо, слухи о романе Ирины Шейк с Канье Уэстом оказались правдой.

Ирина Шейк и Канье Уэст gettyimages.com

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Ирину Шейк и Канье Уэста заметили во время совместного отдыха на юге Франции, в одном из отелей в Провансе, куда они прилетели, чтобы отпраздновать День рождения рэпера. Пара устроила себе романический уик-энд, наслаждаясь прогулками и душевными разговорами. На время отпуска Канье выкупил весь отель, чтобы им никто не мешал. После знаменитости вернулись в США на частном самолете и уехали из аэропорта в разных направлениях.

По данным источника, инициатором отношений стал Канье.

«Он стал ухаживать за ней несколько недель назад. Он очень настойчивый парень. Они проводили время вместе в Нью-Йорке, прежде чем улететь во Францию, чтобы отпраздновать его день рождения», — заявил инсайдер.

Как стало известно изданию Us Weekly, бывшая жена Канье Ким Кардашьян не имеет ничего против его романа с Ириной. Более того, к Шейк она относится с уважением.

«Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой».

Напомним, что Канье Уэст сейчас разводится с Ким Кардашьян, а сердце Ирины свободно.

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