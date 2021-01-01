Когда жертва становится агрессором: истории буллинга экс-участника Yuko

На историях из жизни музыканта Станислава Королева разбираемся, что заставляет людей молчать о буллинге и почему жертва может стать агрессором.

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Чтобы признать себя жертвой травли, человеку может понадобиться десятки лет. Поэтому об этом надо постоянно говорить, ведь замалчивание буллинга имеет разрушительные последствия для всего общества.

Это демонстрирует история экс-участника группы Yuko Стаса Королева, который присоединился к обсуждению темы буллинга во время онлайн-конференции образовательного проекта «На Урок». В тридцать один год певец впервые признался в том, что был жертвой буллинга. Этот опыт повлиял на его характер, творческую идентификацию и отношения с близкими людьми.

Распад группы помог найти смысл жизни

Недавний распад группы Yuko, соучредителем которого был Стас Королев, спровоцировал у мужчины творческий кризис. Во время него артист понял, что не чувствует истинного удовольствия от творчества. По словам Стаса, в тот период он имел признание и успех. Впрочем, не было главного — понимания, зачем пройден этот путь.

Музыкант Стас Королев пресс-служба

Размышления над целью и смыслом собственного творчества привели к воспоминаниям о прошлом. Стас начал интересоваться темой буллинга, когда осознал колоссальное влияние травли на его жизнь. Музыкант сталкивался с буллингом в школе и в детском саду. Важным в переосмыслении детского опыта стал один случай:

Недавно один журналист брал у меня интервью на стадионе, там я случайно увидел, как играет детский коллектив. Один парень дал второму пинка, а потом повалил на землю. Было очевидно, что другому это неприятно. А я сижу и понимаю, что был на месте ребенка, которого булят. И вижу, что этот парень не реагирует на издевательства. Он беспомощный. Затем он поднимается и еще хихикает над тем, что произошло. Потому что для него это единственный органический способ реагировать на насилие.

Как люди реагируют на такие ситуации? К сожалению, никак. Обычно говорят: «Что мы можем с этим сделать? Да это нормально. С кем не было, это же детство» .

Статистика ЮНИСЕФ: в течение последних 3 месяцев в Украине со школьным буллингом имели дело 67% детей в возрасте от 11 до 18 лет. 24% детей стали жертвами, а 48% из них никому не рассказывали об этих случаях.

Буллинг как жизненный сценарий

С буллингом Стас столкнулся в детском саду, куда пришел из интеллигентной любящей семьи. В саду он встретился с очень разными детьми. К сожалению, среди них оказались те, кто прибегал к физическим или психологическим издевательствам. Будучи спокойным ребенком, Стас не знал, как реагировать на подобное. Это как выпустить животное, выращенное в безопасном зоопарке, на волю. Оно будет стоять под холодным дождем и не знать, как справиться или найти приют.

В школе повторялось то же самое. Издевательства догоняли Стаса даже в летнем лагере. Признаться кому-то, что ты жертва, чрезвычайно трудно, ведь в украинском обществе это до сих пор стигма. Неудивительно, что многие дети скрывают негативный опыт, а случаи буллинга остаются невыявленными. Чтобы признать себя жертвой травли, артисту понадобились десятки лет. Заговорить об этом заставило убеждение, что замалчивание буллинга имеет разрушительные последствия для всего общества.

Украинский исследователь Богдан Петренко отметил, что травля — это уменьшенная копия террористического акта. В нем есть прямые и косвенные жертвы, насилие и информационный эффект. Его цель — не только влияние на непосредственную жертву, но и формирование соответствующих моделей поведения со стороны всей группы.

Обиды в школе могут перейти в социальную неустроенность, злоупотребления на должности или в преступную деятельность. Последний тип поведения взял и сам Стас, у которого вошло в привычку буллить других. Логика очень простая — если атаковать первым, на тебя никто не успеет напасть. Подобная тактика работает. Впрочем, имеет отрицательные стороны для нападающего, ведь разрушает отношения с окружающими и плохо влияет на самочувствие.

Хуже всего, что от такого поведения сложно избавиться, ведь травля — эквивалент утверждения статуса в животном мире. Заявляя о доминантном положении, ребенок получает подкрепление в виде гормонов удовольствия — серотонина и дофамина.

Такая ролевая модель была заложена миллионы лет назад и способствовала выживанию сильнейших животных в стае. Сегодня она разрушает общество, делая его опасным, лишенным доверия и менее сплоченным.

Молчаливое одобрение

В буллинге есть три вида действующих лиц: тот, кого буллят, буллер и свидетели. Если наблюдатели делают вид, что не замечают травли, они сигнализируют о пассивном принятии поступка агрессора. «Мы якобы не делаем ничего плохого, если не говорим о буллинге, — говорит Стас, — впрочем, молчать — это тоже своего рода заявление и действие». Артист может влиять на культурный фон, формирует ценности и принципы, которые усваивают дети.

«Именно поэтому я и согласился на участие в конференции. Понемногу мы должны смещать массив мнений в сторону безопасного общества. Если конкретно ты хочешь счастливой, безопасной жизни, то должен изменить ценности так, чтобы безопасность каждого стала высшей ценностью, которую необходимо уважать», — уверяет музыкант.

Ситуация, в которой положение жертвы унизительно, крайне ошибочно. Дети охотно воспринимают поведение, которое дает им бонусы. Поэтому лишения буллинга общественных бонусов должно стать нашей целью. Это превратит травлю в маргинальное поведение, которому не захочет подражать ни один ребенок.

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