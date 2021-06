Одна из сестер Олсен тайно вышла замуж

Американская актриса Элизабет Олсен, которая сыграла Ванду Максимофф в фильмах о «Мстителях» и сериале «ВандаВижен», случайно проболталась о своем новом статусе. Похоже, младшая из сестер Олсен тайно вышла замуж за вокалиста группы «Milo Greene» Робби Арнетта.

Так, недавно Элизабет общалась по видеосвязи с актрисой Кейли Куоко во время интервью «Актеры об актерах» журнала Variety. В качестве локации для съемки Олсен выбрала ванную комнату, заявив, что там не так слышно ремонт в соседнем доме. В кадр попала книга, и актриса решила объяснить, как детское произведение попало в ванную. И именно в этот момент она случайно назвала возлюбленного «мужем».

Elizabeth Olsen's husband (who she's married to, by the way) decorated her video chat background for her #ActorsOnActors interview with Kaley Cuoco! https://t.co/Lo40kuI09n pic.twitter.com/rOb7Uqxf68