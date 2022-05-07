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Одна из сестер Олсен тайно вышла замуж

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Элизабет Олсен стала женой музыканта Робби Арнетта.
Одна из сестер Олсен тайно вышла замуж
Одна из сестер Олсен тайно вышла замуж
Getty images

Американская актриса Элизабет Олсен, которая сыграла Ванду Максимофф в фильмах о «Мстителях» и сериале «ВандаВижен», случайно проболталась о своем новом статусе. Похоже, младшая из сестер Олсен тайно вышла замуж за вокалиста группы «Milo Greene» Робби Арнетта.

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Так, недавно Элизабет общалась по видеосвязи с актрисой Кейли Куоко во время интервью «Актеры об актерах» журнала Variety. В качестве локации для съемки Олсен выбрала ванную комнату, заявив, что там не так слышно ремонт в соседнем доме. В кадр попала книга, и актриса решила объяснить, как детское произведение попало в ванную. И именно в этот момент она случайно назвала возлюбленного «мужем».

«Я также только заметила, что мой муж положил «Маленькую мисс Магию», знаете книгу «Маленькая мисс Магия»? Это классические книги, но магические благодаря “ВандаВижен“, потому что он такой милый», - сказала Элизабет и быстро сменила тему для разговора.

Отметим, что слухи о помолвке Олсен и Арнетта появились летом 2019 года. Пара состоит в отношениях около 4 лет. Впервые вместе на публике они появились на церемонии «Оскара 2018».

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Теги: Элизабет Олсен, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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