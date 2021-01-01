Экс-жена Потапа рассказала, как относится к рэперу

Украинский продюсер Ирина Горовая откровенно высказалась об отношениях с рэпером.

Ирина Горовая instagram.com/gorovaya_irina

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Экс-жена Потапа стала гостьей премьеры фильма о Монатике, и за кулисами рассказала об отношениях с рэпером. По словам знаменитости, после развода им было довольно трудно найти общий язык, однако сейчас они дружат.

«Сказать, что мы разошлись и: «Ну класс, будем дружить», – конечно, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так надышаться, но он создатель на сто процентов, и когда он приносит трек, и когда я смотрю на него в кадре, и он играет как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, он видит, что это неподдельно. Что мне действительно очень нравится, что он делает», – отметила продюсер.

Более того, Ирина призналась, что они существуют словно творческий союз, который невозможно разорвать.

«До сих пор работаем вместе, поддерживаем друг друга. Это творческий союз, его невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю, мне очень нравится все, что он делает», – поделилась Ирина Горовая.

Напомним, что недавно нынешняя жена Потапа Настя Каменских рассказала, что не поддерживает общение с Ириной Горовой, однако хорошо ладит с сыном Потапа Андреем.

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