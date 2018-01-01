TAYANNA закрутила новый роман через интернет

Украинская певица TAYANNA рассказала, что у нее появился возлюбленный.

TAYANNA instagram.com/tayanna_reshetnyak

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В недавнем интервью TAYANNA призналась, что встречается с мужчиной, с которым познакомилась через интернет. По словам знаменитости, с бойфрендом Александром их свел инстаграм, и это была судьбоносная встреча.

«Мы познакомились через инстаграм, а потом увиделись. Это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы, наверное, ждали друг друга много лет», – рассказала TAYANNA.

Более того, влюбленные уже успели побывать на совместном отдыхе. Пара отправилась на Бали, где провела целый месяц вместе. Также TAYANNA познакомила бойфренда с сыном Даниэлем от первого брака. Артистка уверяет, что у них сложились прекрасные отношения.

«Александр очень мудрый человек, и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все. Он его очень уважает, любит, и у них очень классные дружеские отношения», – поделилась звезда.

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