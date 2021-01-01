Ким Кардашьян впервые рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом

Американская актриса Ким Кардашьян откровенно рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст instagram.com/kimkardashian

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В недавнем выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» главной темой стали проблемы в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста. Знаменитость отдыхала со своей семьей на озере Тахо, и в какой-то момент вышла из себя. Ее младшая сестра Хлое объяснила причину такого поведения.

«Ким боролась за свои отношения, и это трудно, вот почему она выплескивает свой гнев и грустит. Иногда ты вымещаешь злость на чем-то, что не имеет отношения к происходящему. Печенье тут ни при чем», - сказала она.

Ким со слезами на глазах рассказала сестрам, почему они решили развестись с Канье. По словам знаменитости, она не смогла стать той единственной, которая нужна Уэсту.

«Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там же, где застряла на долгие годы? Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него», — сказала Ким.

Напомним, что Ким Кардашьян подала на развод в феврале. В браке у пары родилось четверо детей.

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