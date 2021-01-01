Что известно о личной жизни солиста итальянской группы Måneskin, которая победила на «Евровидении 2021».

В Сети показали, как выглядит девушка Дамиано Давида из Måneskin Getty images

В прошлую субботу, 22 мая, в нидерландском Роттердаме объявили победителей «Евровидения 2021». Ими стали участники итальянского рок-коллектива Måneskin.

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После триумфа на песенном конкурсе многие пользователи Сети принялись интересоваться биографиями музыкантов группы. В первую очередь женская половина поклонников Måneskin решила узнать, как обстоять дела с личной жизнью у солиста Дамиано Давида.

Так, на днях в СМИ появилась информация о том, что сердце певца уже четыре года как занято. Давид встречается с известной в Италии моделью и блогером Джорджией Солери. Девушка три года старше 22-летнего Домиано. Однако влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения. Поэтому их общих фото в соцсетях очень мало.

Как выглядит девушка Дамиано Давида из Måneskin instagram.com/ykaaar

Как выглядит девушка Дамиано Давида из Måneskin instagram.com/craitvmagazine

Смотрите, как выглядит девушка лидера группы Måneskin Дамиано Давида:

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