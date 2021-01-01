Ирина Шейк встречается с Канье Уэстом – СМИ

В Сети появились слухи о романе Канье Уэста с Ириной Шейк.

Ирина Шейк и Канье Уэст gettyimages.com

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На портале DeuxMo появилась информация о том, что Канье Уэст уже готов к новым отношениям после своего громкого расставания с Ким Кардашьян, и закрутил роман с Ириной Шейк.

«Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, она же мама ребенка Брэдли Купера», - поделился один из информаторов сайта.

Другой пользователь тщательно изучил этот вопрос и предполагает, что знаменитости проявляют взаимный интерес друг к другу, однако их симпатия еще не переросла в роман.

Слухи о возможном романе Канье Уэста и Ирины Шейк начали бурно обсуждаться фанатами в соцсетях. Поклонники буквально атаковали инстаграм рэпера, и начали интересоваться его личной жизнью, отпуская шуточки на этот счет:

«Где Ирина Шейк? Ты с ней встречаешься или нет?» «Ну че, Канье, аккуратнее с Иришкой нашей».

Стоит отметить, что Канье и Ирина знакомы более десяти лет. Модель снималась в одном из музыкальных клипов рэпера, и принимала участие в показе его модного бренда в Париже.

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