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Дочь Мэрил Стрип спровоцировала слухи о помолвке с известным музыкантом

СМИ уверенны, что 35-летняя Грейс Гаммер тайно обручилась с соавтором песни «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Дочь Мэрил Стрип спровоцировала слухи о помолвке с известным музыкантом
Дочь Мэрил Стрип спровоцировала слухи о помолвке с известным музыкантом
Getty images

Среднюю дочь трехкратной лауреатки «Оскара» Мэрил Стрип, 35-летнюю Грейс Гаммер заподозрили в тайной помолвке с известным британским музыкантом Марком Ронсоном.

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Недавно папарацци засняли пару во время прогулки по Лондону. Влюбленные часто обнимались и целовались. А на безымянном пальце Грейс красовалось помолвочное кольцо с большим брильянтом. Кроме того, часть дня Гаммер провела в компании мамы Ронсона, что говорит о серьезности отношений актрисы и гитариста.

Отметим, что 45-летний Марк является соавтором песни «Shallow» из кинофильма «Звезда родилась». Также он сотрудничал с Адель, Бруно Марсом, Леди Гагой и Майли Сайрус в качестве саунд-продюсера.

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Теги: Мэрил Стрип, Грейс Гаммер, помолвки звезд, папарацци
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Источник: ivonа bigmir)net

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