Экс-солистка ВИА-Гры обвинила Меладзе в харассменте
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В недавнем интервью 43-летняя Татьяна Найник рассказала, что Константин Меладзе проявлял к ней интерес. По словам знаменитости, когда она присоединилась к группе, в возрасте 23 лет, продюсер отвез ее в гостиницу, где попросил раздеться.
«Я разделась до белья, чтобы он просто посмотрел, как костюм сидит. Я работала моделью, поэтому мне не привыкать быть в купальниках. Думаю, ну ладно, человек интеллигентный, воспитанный, знаю его давно, брата его еще лучше знаю. Но неловко было», – сказала экс-солистка «ВИА Гры».
Также Найник вспомнила, что однажды после гастролей Меладзе сказал, что девушка плохо танцует и у них «не клеится» работа.
«Я, как кролик на удава, на него смотрю. Он берет и сажает меня на колени. Прошло 20 лет, и я недавно узнала, что Оля Полякова поделилась своей историей, у меня так челюсть отпала. Целовать не лез, сразу схватил за нижнюю часть бедра, без романтики. Я помню, что меня скукожило, не двигаюсь, руки его сильнее и сильнее ходили по мне», – сказала Татьяна.
Через полгода после этой ситуации Татьяна Найник ушла из группы.
Напомним, что ранее Константина Меладзе обвинили в домогательствах Ани Лорак и Оля Полякова.
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