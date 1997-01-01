Экс-солистка ВИА-Гры обвинила Меладзе в харассменте

Экс-участница ВИА-Гры Татьяна Найник сделала сенсационное признание о Константине Меладзе.

Константин Меладзе и Татьяна Найник instagram.com

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В недавнем интервью 43-летняя Татьяна Найник рассказала, что Константин Меладзе проявлял к ней интерес. По словам знаменитости, когда она присоединилась к группе, в возрасте 23 лет, продюсер отвез ее в гостиницу, где попросил раздеться.

«Я разделась до белья, чтобы он просто посмотрел, как костюм сидит. Я работала моделью, поэтому мне не привыкать быть в купальниках. Думаю, ну ладно, человек интеллигентный, воспитанный, знаю его давно, брата его еще лучше знаю. Но неловко было», – сказала экс-солистка «ВИА Гры».

Также Найник вспомнила, что однажды после гастролей Меладзе сказал, что девушка плохо танцует и у них «не клеится» работа.

«Я, как кролик на удава, на него смотрю. Он берет и сажает меня на колени. Прошло 20 лет, и я недавно узнала, что Оля Полякова поделилась своей историей, у меня так челюсть отпала. Целовать не лез, сразу схватил за нижнюю часть бедра, без романтики. Я помню, что меня скукожило, не двигаюсь, руки его сильнее и сильнее ходили по мне», – сказала Татьяна.

Через полгода после этой ситуации Татьяна Найник ушла из группы.

Напомним, что ранее Константина Меладзе обвинили в домогательствах Ани Лорак и Оля Полякова.

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