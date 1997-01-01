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Анна Тринчер спровоцировала слухи о романе с Позитивом

Украинская певица и актриса Анна Тринчер подогрела слухи о романе с бывшим участником группы «Время и Стекло».

Позитив и Анна Тринчер
Позитив и Анна Тринчер
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Известная украинская певица Анна Тринчер выпустила клип на песню «KISS», где играет девушку, влюбленную в Позитива. Неизвестно, влюбленность в музыканта присутствует только в видео либо в реальной жизни тоже. В программе «Cвітське життя» Катя Осадчая поинтересовалась у девушки, встречается ли она Алексеем Завгородним, более известным как Позитив. Однако Анна ушла от ответа, чем и спровоцировала слухи о их романе.

«Мне кажется, что на этот вопрос должен ответить мужчина», – коротко сказала артистка.

Любопытно, что Анна сделала татуировку в честь выхода песни «Kiss», на которой виднеются силуэты целующихся Позитива и Тринчер.

Напомним, что недавно Позитив объявил о разводе с супругом Анной Завгородней после 13 лет брака.

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Теги: Анна Тринчер, Позитив, новости, роман, видео
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Источник: ivonа bigmir)net

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