«Думала, что у него кто-то появился»: Экс-жена Дзидзьо о причинах развода

Певица Slavia дала откровенное интервью программе «Викриття».

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Украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Slavia, откровенно рассказала о разводе с фронтменом группы Dzidzio Михаилом Хомой. В эфире программы «Викриття» на KYIV.LIVE артистка рассекретила, что на самом деле разрушило их семью.

По словам Ярославы, об официальном разводе она узнала не от супруга, а из новостей в прессе.

Экс-жена Дзидзьо рассказала о причинах развода KYIV.LIVE

«Он меня не предупредил, что прокомментирует это публично. Мы должны были подавать заявление вместе, но я узнала о том, что был суд после того, как Михаил объявил об этом в СМИ. И это еще раз подтвердило, что мы с ним порознь - семья должна обсуждать такие моменты вместе. 8 месяцев назад он сказал, что хочет пожить отдельно. Снял квартиру и просто переехал. К этому наши отношения постепенно ухудшались. Исчезла теплота. Мне казалось, что у него кто-то появился - были какие-то звонки и сообщения в странное время», - поделилась Slavia.

Экс-жена Дзидзьо рассказала о причинах развода KYIV.LIVE

Пока Михаил ездил на гастроли, его жене приходилось все время ждать его дома. Свою сольную карьеру начать Ярославе долгое время не удавалось - Дзидзьо был против.

«Я очень хотела петь и играть в фильмах. Но Михаил говорил, что переживает, что я не справлюсь, что мне не хватает опыта. Мне такая фраза запомнилась: «Если ты станешь звездой, ты меня бросишь. А я не понимала почему. У меня просто сердце было переполнено любовью и благодарностью за то, что Бог дал мне такого человека. Я смотрела на него ночью, когда он поздно приезжал с концертов, и плакала от счастья, что он у меня есть», - вспомнила артистка.

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