Сергей Бабкин рассказал, как ему удалось сохранить семью после измены

В новом интервью артист рассекретил, как он и его жена Снежана Бабкина спасли брак.

Украинский певец, актер, тренер «Лиги Смеха. Битва титанов» Сергей Бабкин, который на днях впервые показал лицо младшего сына Елисея, принял участие в программе «29 вопросов для...» на ютуб-канале Люкс.ФМ.

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Совсем недавно супруга артиста, Снежана Бабкина, публично заявила, что Сергей ей не однократно изменял. Но паре удалось сохранить семью. Поэтому ведущий проекта «29 вопросов для...» Слава Демин поинтересовался у 42-летнего музыканта, как спасти брак после измены.

«Это непросто. Но надо понимать, что есть главное... Можно ходить к психологу. Можно решать самим, если у вас есть такая возможность. Если можете заглянуть друг в друга, помочь друг другу разобраться в ситуации, раскрыться, не боясь ничего. Абсолютно оголиться перед друг другом. Это такой вопрос, который не имеет каких-то ключей или объяснений. «Надо сделать так, так и так»… Так не бывает. Мы решили сами этот вопрос потому, что любим друг друга, умеем прощать, умеем чувствовать друг друга, мы дышим друг другом. Мы – единое целое. Я счастливчик! Мне повезло, что у меня есть Снежка», - ответил Бабкин.

Свой комментарий по поводу сохранения семьи дала и Снежана Бабкина. Она рассекретила, что никогда с мужем не посещала психологов и рассказала, что им помогло спасти брак.

«Первое, это желание. Если есть желание и ты понимаешь, что можешь это как-то разрулить, чувствовать его желания и меняться, что собственно у нас и произошло. Я на длительное время ушла в себя, занималась активно собой. И он быстро подтянулся и кардинально изменил свою жизнь. Я считаю, что психологи – это нормально. Просто качественных психологов – единицы. Но в нашей ситуации получилось так: как только я ушла в себя и начала себя прям «вскрывать», я стала в нашей семье семейный психологом. И мы с Сережей не разу не были в психолога. Но у меня папа психолог. И я всю жизнь тесно связана с психологией», - поделилась Бабкина.

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