Солист «Иванушек» рассказал о тайном романе с Тиной Кароль

Солист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о тайном романе с Тиной Кароль.

Тина Кароль и Кирилл Туриченко instagram.com/clarencehouse

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В недавнем интервью Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с Тиной Кароль. По словам знаменитости, они с артисткой познакомились на фестивале «Черноморские игры» в Каховке, когда ему было 18 лет, а ей – 16.

«Она тогда была пышечкой, очень симпатичной и талантливой девочкой. Тогда были обычные домашние телефоны и письма — как это романтично звучит! Переписывались. Потом она училась в Киеве, а я в Одессе. Она играла в мюзикле “Экватор“, а я в “Ромео и Джульетте“, это была первая рок-опера в Украине, и за это я был награжден как лучший актер Украины. Мы росли, не общались, но знали друг о друге», - вспомнил Кирилл.

Забытые чувства заиграли вновь уже в 2006 году, когда Тина Кароль и Кирилл попали на отбор «Евровидения».

«Она тогда занимает первое место, а я занимаю второе. Она едет в Грецию, а остаюсь в Киеве. Она выступила на “Евровидении“, у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. У меня нет ничего, а у нее есть все. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке, когда все уезжают», - рассказывает Туриченко.

Свои отношения пара не афишировала, и вскоре Тина закрутила роман со своим будущим мужем. Кирилл не исключает, что артистка встречалась параллельно с двумя мужчинами.

«Наверное, да. У нас уже как бы отношения такие были. Она уже была суперстаром, а я – Кирилл Туриченко. Да, я выпускал какие-то песни, но у меня ничего не выходило», – признался экс-парень Тины.

Несмотря на то, что любовная история пары закончилась не хэппи-эндом, Кирилл не держит обид на Тину, и поздравляет ее с Днем рождения.

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