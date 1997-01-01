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Звездный развод: как DZIDZIO разделит имущество с женой

Украинский певец DZIDZIO шокировал фанатов новостью о расставании с супругой SLAVIA.

DZIDZIO и SLAVIA
DZIDZIO и SLAVIA
instagram.com/dzidzio

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Популярный исполнитель Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, разводится со своей супругой Ярославой после 20-ти лет совместной жизни. По словам знаменитости, они расстались мирно и поделят имущество без скандалов.

В интервью «Зірковому шляху» на телеканале «Украина» DZIDZIO признался, что докажет свою порядочность, разделив имущество по справедливости:

«Я человек порядочный и это докажу», - заявил артист.

Также DZIDZIO отметил, что бракоразводным процессом занимаются юристы и «все идет своим чередом».

Напомним, что Ярослава Притула-Хома рассказывала, что долгое время пыталась спасти брак, однако все попытки оказались тщетны. Больше Ярослава не намерена находиться в тени супруга, и начинает сольную карьеру под псевдонимом SLAVIA.

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Теги: Дзидзьо, развод, новости, SLAVIA, раздел имущества после развода
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Источник: ivonа bigmir)net

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