Звездный развод: как DZIDZIO разделит имущество с женой
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Популярный исполнитель Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, разводится со своей супругой Ярославой после 20-ти лет совместной жизни. По словам знаменитости, они расстались мирно и поделят имущество без скандалов.
В интервью «Зірковому шляху» на телеканале «Украина» DZIDZIO признался, что докажет свою порядочность, разделив имущество по справедливости:
«Я человек порядочный и это докажу», - заявил артист.
Также DZIDZIO отметил, что бракоразводным процессом занимаются юристы и «все идет своим чередом».
Напомним, что Ярослава Притула-Хома рассказывала, что долгое время пыталась спасти брак, однако все попытки оказались тщетны. Больше Ярослава не намерена находиться в тени супруга, и начинает сольную карьеру под псевдонимом SLAVIA.
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