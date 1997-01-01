Новое доказательство: Ани Лорак отправилась на отдых с бывшим мужем
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В недавнем интервью Ани Лорак опровергла воссоединение с бывшим мужем. По словам знаменитости, им с Муратом Налчаджиоглу удалось сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако поклонники уверены, что бывшие возлюбленные отдыхают заграницей вместе. Слухи спровоцировали фото на яхте.
Мурат Налчаджиоглу отдыхает с дочерью Софией в Турции. На своей странице в Инстаграм в разделе stories мужчина опубликовал фото Софии на яхте. Ани Лорак тоже поделилась яркими снимками, сделанными на яхте, но местоположение не указала.
Поклонники в комментариях написали, что пара воссоединилась и отдыхает вместе, но не афиширует свои отношения:
«Зачем только вы вернулись к мужу?! Он вас так предал и не достоин вас».
«Мурат на яхте с дочкой. Значит все-таки воссоединились».
«Похоже, что в Турции вместе с Муратом и дочкой».
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