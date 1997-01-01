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Новое доказательство: Ани Лорак отправилась на отдых с бывшим мужем

В Сети предположили, что Ани Лорак отдыхает в Турции вместе с экс-супругом.

Ани Лорак
Ани Лорак
instagram.com/anilorak

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В недавнем интервью Ани Лорак опровергла воссоединение с бывшим мужем. По словам знаменитости, им с Муратом Налчаджиоглу удалось сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако поклонники уверены, что бывшие возлюбленные отдыхают заграницей вместе. Слухи спровоцировали фото на яхте.

Мурат Налчаджиоглу отдыхает с дочерью Софией в Турции. На своей странице в Инстаграм в разделе stories мужчина опубликовал фото Софии на яхте. Ани Лорак тоже поделилась яркими снимками, сделанными на яхте, но местоположение не указала.

Дочь Ани Лорак София
Дочь Ани Лорак София
instagram.com/muratnalca

Поклонники в комментариях написали, что пара воссоединилась и отдыхает вместе, но не афиширует свои отношения:

«Зачем только вы вернулись к мужу?! Он вас так предал и не достоин вас».

«Мурат на яхте с дочкой. Значит все-таки воссоединились».

«Похоже, что в Турции вместе с Муратом и дочкой».

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, новости, отношения, воссоединение
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Источник: ivona)bigmir.net

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