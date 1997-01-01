Надежда Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах

Украинская певица Надежда Мейхер встала на защиту Константина Меладзе, которого обвинили в харассменте.

Константин Меладзе и Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

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В недавнем интервью Надежда Мейхер прокомментировала скандальную историю о домогательствах, в которую попал известный продюсер Константин Меладзе. Изначально его обвинила в харассменте Ани Лорак, а потом Оля Полякова призналась, что получала такое же предложение.

Надежда Мейхер рассказала, что не верит Оле Поляковой, поскольку уверена в том, что Константин порядочный человек.

«Я ее знаю очень плохо. Мы не дружественны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права ничего говорить. Но точно могу сказать, что слово «домогательства» и Константин Меладзе — совершенно противоположные вещи», – сказала Мейхер.

Также Мейхер предположила, что, вероятнее всего, Полякова просто пошутила:

«Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила, она человек достаточно юморной. Я не думаю, что эти слова следует воспринимать всерьез», – добавила певица.

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