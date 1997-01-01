«Пустота и разочарование»: жена Позитива впервые рассказала о разводе

Анна Андрийчук-Завгородняя откровенно рассказала об отношениях с Позитивом.

Позитив и Анна Андрийчук instagram.com/annchuk

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В одной из серий реалити «Девочки рулят» Анна Андрийчук рассказала о разводе с Позитивом. Анна Андрийчук-Завгородняя отправилась вместе с подругами в Мексику на ретрит. Девушка отмечала, что предыдущий год был очень сложным для нее в личном плане. Благодаря путешествию Анна набралась сил и приняла для себя важное решение. Более того, девушка решила откровенно рассказать о том, что происходит в ее отношениях с Позитивом.

«Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кем мы стали сегодня — это отпечаток взаимной любви и поддержки».

Также Анна призналась, что ей было непросто принять то, что их отношения исчерпали себя:

«Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце — нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение».

Несмотря на болезненный разрыв, Анна настроена очень оптимистично:

«Даже когда было тяжело и страшно, я всегда знала, что у меня есть я, что я справлюсь. Все самое лучшее — впереди. Я в это верю. Я это точно знаю. И уверенно делаю шаг в новую жизнь».

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