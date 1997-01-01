Ирина Билык разводится со своим пятым мужем

Украинская певица Ирина Билык шокировала фанатов неожиданной новостью.

Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna

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В эфире программы «Мой секрет» Ирина Билык заявила, что подала на развод с 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. Знаменитость призналась, что она стала инициатором развода.

«Я не хотела об этом говорить, хотя рано или поздно все равно об этом все узнают. Я была инициатором развода. А что делать? Он уже больше года не приезжал к нам с Табризом. Я его до сих пор люблю и он, говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, потому что из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают».

Также Ирина Билык вспомнила о знакомстве с режиссером и продюсером Асланом Ахмадовым. Артистка рассказала, что увидела его по ТВ и сразу поняла, что он станет отцом ее ребенка. Певица устроила встречу с Асланом, заказав ему клип за 50 тысяч долларов. С тех пор начались их отношения.

«Я поняла, что это папа моего второго ребенка, — вспоминает звезда. — В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка. Я сказала ему об этом по телефону. Прошел месяц, и он ответил, что готов. И предложил мне стать его женой».

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