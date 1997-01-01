Еще не разведенная Ким Кардашьян закрутила новый роман – СМИ

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вступила в новые отношения.

Ким Кардашьян gettyimages.com

По данным издания Daily Mail, Ким Кардашьян закрутила роман с юристом и политическим обозревателем Ваном Джонсом. Инсайдеры отмечают, что у них уже давно были дружеские отношения, которые переросли в более теплые.

Однако недоброжелатели уверены, что Ким использует Вана в корыстных целях – для продвижения собственной карьеры в юриспруденции. Ведь ее избранник является одним из самых известных обозревателей США, он был специальным советником США Барака Обамы. Более того, Джонс пишет книги и у него есть свое шоу на ТВ.

Ким Кардашьян и Ван Джонс gettyimages.com

Свою юридическую карьеру Ким начала еще в 2018 году, тогда при ее участии были освобождены двое людей, которые несправедливо отбывали наказание в США. К слову, в одном из этих дел ей помог Ван Джонс. После успешного дебюта, Кардашьян решила начать учебу, чтобы получить лицензию адвоката.

Напомним, что в феврале этого года, после семи лет совместной жизни с Канье Уэстом, Ким подала на развод. У пары есть четверо совместных детей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​