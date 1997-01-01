Редкое фото: Святослав Вакарчук показал свою жену

Украинский музыкант Святослав Вакарчук поделился с подписчиками редким снимком своей супруги.

Святослав Вакарчук instagram.com/okean_elzy.fan

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Популярный исполнитель Святослав Вакарчук на своей странице в Инстаграм опубликовал неожиданное фото. На кадре запечатлена супруга артиста – Ляля Фонарева. Женщина позирует в кадре, спрятавшись за ветками ивы. Артист решил поделиться снимком любимой жены в честь ее Дня рождения.

Под публикацией Святослав написал так:

«Вот и весна пришла».

Стоит отметить, что лидер группы «Океан Ельзи» не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому подобное фото настоящий сюрприз для фанатов. Поклонники осыпали звездную супругу комплиментами в комментариях:

«С Днем рождения Ляли. Теперь точно должна прийти настоящая весна». «Передавайте поздравления с днем рождения». «Красавица. Обожаю».

Напомним, что Святослав и Ляля познакомились в 90-х, когда она была стилистом группы. Общих детей у Вакарчка и Фонаревой нет. Певец воспитывает ее дочь от первого брака Диану.

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