Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкое фото: Святослав Вакарчук показал свою жену

Украинский музыкант Святослав Вакарчук поделился с подписчиками редким снимком своей супруги.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
instagram.com/okean_elzy.fan

Читай также: «Маленький принц»: в Сети обсуждают детское фото Дана Балана

Популярный исполнитель Святослав Вакарчук на своей странице в Инстаграм опубликовал неожиданное фото. На кадре запечатлена супруга артиста – Ляля Фонарева. Женщина позирует в кадре, спрятавшись за ветками ивы. Артист решил поделиться снимком любимой жены в честь ее Дня рождения.

Под публикацией Святослав написал так:

«Вот и весна пришла».

Стоит отметить, что лидер группы «Океан Ельзи» не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому подобное фото настоящий сюрприз для фанатов. Поклонники осыпали звездную супругу комплиментами в комментариях:

«С Днем рождения Ляли. Теперь точно должна прийти настоящая весна».

«Передавайте поздравления с днем рождения».

«Красавица. Обожаю».

Напомним, что Святослав и Ляля познакомились в 90-х, когда она была стилистом группы. Общих детей у Вакарчка и Фонаревой нет. Певец воспитывает ее дочь от первого брака Диану.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Святослав Вакарчук, жена, фото, новости, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь