Редкое фото: Святослав Вакарчук показал свою жену
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Популярный исполнитель Святослав Вакарчук на своей странице в Инстаграм опубликовал неожиданное фото. На кадре запечатлена супруга артиста – Ляля Фонарева. Женщина позирует в кадре, спрятавшись за ветками ивы. Артист решил поделиться снимком любимой жены в честь ее Дня рождения.
Под публикацией Святослав написал так:
«Вот и весна пришла».
Стоит отметить, что лидер группы «Океан Ельзи» не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому подобное фото настоящий сюрприз для фанатов. Поклонники осыпали звездную супругу комплиментами в комментариях:
«С Днем рождения Ляли. Теперь точно должна прийти настоящая весна».
«Передавайте поздравления с днем рождения».
«Красавица. Обожаю».
Напомним, что Святослав и Ляля познакомились в 90-х, когда она была стилистом группы. Общих детей у Вакарчка и Фонаревой нет. Певец воспитывает ее дочь от первого брака Диану.
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