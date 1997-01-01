20 лет вместе: Дзидзьо раскрыл причину развода с супругой

Украинский исполнитель Дзидзьо признался, что они с супругой подали на развод.

Дзидзьо instagram.com/dzidzio

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В недавнем интервью программе «Світське життя» Дзидзьо признался, что уже 9 месяцев не живет со своей супругой Ярославой. 37-летний артист рассказал, что они с супругой решили разорвать 20-летние отношения и раскрыл причину непростого шага.

По словам знаменитости, они с возлюбленной познакомились еще в школьные годы и были совсем детьми. Поскольку у пары не было модели полноценной семьи, то они накапливали обиды и долгое время не хотели признавать, что в отношениях что-то идет не так. Однако карантин позволил им разобраться в себе и принять обдуманное решение о разводе.

Жена Дзидзьо неоднократно признавалась, что долгие годы жила в тени своего мужа, мечтая о карьере певицы. Несмотря на то, что Дзидзьо не поддерживал ее желание стать певицей, она выпустила песню «Я тебе не мамка» под псевдонимом SLAVIА. Также Ярослава призналась, что из-за занятости мужа они так и не решились завести детей.

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