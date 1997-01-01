Официально: Позитив развелся со своей женой

Экс-участник группы «Время и Стекло» Позитив впервые подтвердил развод со своей супругой Анной Завгородней.

Позитив со своей супругой instagram.com/annchuk

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В недавнем интервью Алексей Завгородний, более известный как Позитив, рассказал, что развелся с супругой. Однако популярный исполнитель не стал рассекречивать детали разрыва, отметив, что сперва они должны сами разобраться в происходящем.

«Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так», – высказался Позитив.

Сама же Анна Завгородняя не спешит комментировать развод.

Слухи о распаде звездной семьи шли давно, однако влюбленные старались сохранить свои отношения. Музыкант познакомился с женой еще в 15-летнем возрасте. Пара прошла многие этапы вместе: от безденежья до бешенной популярности. Однако ревность со стороны супруги пошатнула их союз. Позитив признавался, что Анна ревновала его к Насте Каменских, которая в последствии стала ее лучшей подругой, Наде Дорофеевой и Юлии Сахневич.

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