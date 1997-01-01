«Он был женат»: Ани Лорак рассказала о разрыве с экс-возлюбленным

Украинская певица Ани Лорак откровенно рассказала о гражданском браке с ее первым продюсером Юрием Фалесой.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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В недавнем интервью программе «Судьба человека» Ани Лорак призналась, почему их союз распался. По словам знаменитости, они подписали контракт на десять лет, согласно которому артистка не могла выходить замуж и рожать детей до 25 лет. Отношения Ани Лорак и Юрия Фалесы носили исключительно рабочий характер, однако потом переросли в любовные.

«Этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять. Оградил меня даже от моих друзей, что мне не очень нравилось», – рассказала певица.

Звезда вспомнила ситуацию, которая заставила ее усомниться в искренности чувств Юрия. Ани Лорак заболела ангиной, однако ее возлюбленный настоял на том, чтобы она выступила. В тот момент артистка четко поняла, что Юрий заинтересован в ней только с финансовой точки зрения.

«У меня просто не было сил. Он заявил, что я артистка и мне надо собраться. И я подумала, любил ли он меня как человека. Или только как артистку. Я была просто объектом зарабатывания денег», – рассказала Лорак.

Ани Лорак и Юрий Фалеса instagram.com/anilorak

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