Потап откровенно рассказал про отношения с тещей
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Популярный исполнитель Потап уже долгое время находится один в Киеве, пока его супруга Настя Каменских со своей мамой и подругой отдыхает в Мексике. Настя отправилась заграницу для того, чтобы восстановить силы и снять реалити-шоу «Девочки рулят».
На своей странице в Инстаграм Потап прокомментировал очередную серию реалити-шоу супруги, и рассказал о своем отношении к тещи Лидии Петровне.
«Обожаю их приключения. Даже когда они конфликтуют я знаю, что с ними рядом Лидия Каменских, а я обожаю ее. Мудрая, добрая и красивейшая моя теща. Единственное, Лидочка, скучаю за твоим борщом», — сделал признание Потап.
Также Потап не оставил без внимания свою супругу Настю Каменских и ее лучшую подругу Анну Завгороднюю-Андрийчук. О девушках рэпер отозвался так:
«Это вообще трещетки 24/7, главное, что они очень веселые и настоящие».
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