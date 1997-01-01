Потап откровенно рассказал про отношения с тещей

Украинский продюсер Потап рассказал подписчикам, какого это жить с тещей.

Потап instagram.com/realpotap

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Популярный исполнитель Потап уже долгое время находится один в Киеве, пока его супруга Настя Каменских со своей мамой и подругой отдыхает в Мексике. Настя отправилась заграницу для того, чтобы восстановить силы и снять реалити-шоу «Девочки рулят».

На своей странице в Инстаграм Потап прокомментировал очередную серию реалити-шоу супруги, и рассказал о своем отношении к тещи Лидии Петровне.

«Обожаю их приключения. Даже когда они конфликтуют я знаю, что с ними рядом Лидия Каменских, а я обожаю ее. Мудрая, добрая и красивейшая моя теща. Единственное, Лидочка, скучаю за твоим борщом», — сделал признание Потап.

Также Потап не оставил без внимания свою супругу Настю Каменских и ее лучшую подругу Анну Завгороднюю-Андрийчук. О девушках рэпер отозвался так:

«Это вообще трещетки 24/7, главное, что они очень веселые и настоящие».

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