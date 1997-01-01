Дорофеева призналась, почему у них с Дантесом нет детей

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, почему она еще не стала мамой.

Дорофеева и Дантес instagram.com/vladimirdantes

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В недавнем интервью «Зірковому шляху» на телеканале «Украина» Надя Дорофеева раскрыла основную причину, почему до сих пор не родила детей любимому супругу Владимиру Дантесу. По словам знаменитости, дело не в сольной карьере, которая у нее стремительно набирает обороты, а в том, что они с супругом еще не готовы.

«Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе. Почему-то так думают, что из-за карьеры. Нет! Не из-за карьеры, а именно потому, что до сих пор мы с Вовой будто не готовы. Как-то так. Этот вопрос у нас постоянно фигурирует, постоянно», – говорит Надя.

Также Дорофеева отметила, что они с Дантесом станут родителями, когда сами решат, что время уже пришло, а не из-за давления общества.

«Мы сами шутим в соцсетях — ждите додошат-дантесиков. Но мы это сделаем всё же не из-за давления людей, а из-за своего какого-то решения», - пояснила звезда.

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