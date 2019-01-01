Среди деструктивных ситуаций, которые могут возникнуть между людьми – газлайтинг одна из самых разрушительных, потому что второй участник процесса не видит открытой агрессии и не имеет возможности сопротивляться.

Термин «газлайтинг» восходит к названию фильма «Газовый свет» 1944 года, где сыграла Ингрид Бергман. По сюжету муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок. Главная героиня замечает, что вечерами свет в доме слегка меркнет, в то время как её муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется, при этом освещение действительно меняется из-за того, что муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности. Проблема в том, что героиня Бергман – искренне верит мужу, у нее даже не зарождается идея, что ее могут обманывать, потому первое что она делает – начинает подразумевать слабоумие у себя.

В психологию термин зашел в 1960-х годах и стал подразумевать форму психического насилия, цель которого заставить человека сомневаться в себе, окружающей реальности, собственной адекватности. Все это приводит к отчаянию, депрессии, деперсонализации, неверию в себя и свою силу.

Манипулятивное отрицание реальности может касаться как фактов: я такого никогда не делал, не говорил, снова ты все выдумываешь. Так и эмоций: ты слышишь только то, что хочешь слышать; на самом деле ты так не думаешь.

Назови врага по имени: почему газлайтинг это страшно? pixabay.com

Подобное угнетение часто происходит между людьми, которые долго находятся вместе – в коллективе, в семье. Чаще всего газлайтингу подвержены люди склонные к сомнению в себе. Причем это всегда палка о двух концах. Газлайтер, из-за сомнений в себе, пытается подавить того, кто вызывает отрицательные эмоции и заставляет чувствовать себя некомфортно. А оппонент, из-за той же неуверенности в себе и слепому доверию, считает, что все правильно, проблема-то, очевидно, внутри себя самого.

В чем опасность?

При длительном газлайтинге человек не просто начинает сомневаться в себе, своих поступках, но и взращивает своего внутреннего газлайтера, который постоянно дает оценку любой ситуации теми же словами: тебе показалось, не додумывай, ты этого не чувствуешь.

Как говорил Фрейд: все внутреннее однажды было внешним.

Что важно понять?

Никакая манипуляция не может быть основой здоровых отношений. Если вы сомневаетесь в себе по причине какой-то недостаточности, правильность ваших ощущений и впечатлений, скорее всего, вам нужно обратиться за помощью. Потому что личность начинает распадаться по частям.

Очень часто, люди которые подвергались длительному воздействию газлайтинга, не просто не ощущают себя в качестве опоры, а прячутся за факты и точные данные. Потому что точные данные и факты – неоспоримая информация, которая даёт опору. Важно прислушиваться к себе и доверять себе, потому что вы и только вы можете знать, что на самом деле чувствуете, что доставляет вам боль, обиду и страх. И никто извне не может решить это за вас.

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