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Эльза Патаки раскрыла секрет 10-летнего брака с Крисом Хемсвортом

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Испанская актриса Эльза Патаки рассказала, как им с мужем удалось создать крепкую семью.

Эльза Патаки раскрыла секрет 10-летнего брака с Крисом Хемсвортом
Эльза Патаки раскрыла секрет 10-летнего брака с Крисом Хемсвортом
gettyimages.com

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В недавнем интервью Sunday Life Эльза Патаки раскрыла секрет долгого и счастливого брака. По словам знаменитости, нужно чаще разговаривать с партнером и проявлять терпение.

«Брачные отношения требуют много труда. Не думаю, что все пары идеальны. Брак требует терпения, понимая и много разговоров. Нужно понимать человека, знать себя и знать, что ты делаешь не так. Тут важно, чтобы на пути не встала гордость», - сказала Эльза.

Также актриса отметила, что паре нужно проводить время без детей:

«Мы стараемся выделять время, чтобы побыть без детей, как пара».

Эльза призналась, что ее с мужем сближают совместные увлечения и образ жизни:

«Мы с Крисом любим заниматься спортом, питаться здоровой пищей и двигаться. У нас дети занимаются серфингом. Мы приветствуем любое их хобби, лишь бы они были на воздухе, а не сидели в социальных сетях и компьютерах».

Напомним, что Эльза Патаки и Крис Хемсворт отметили 10-ю годовщину свадьбы. Пара воспитывает троих детей – дочь Инди Роуз и близнецов Тристана и Сашу.

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Теги: Эльза Патаки, актриса, муж, Крис Хемсворт, интервью, новости, отношения, брак, семья
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Источник: ivоna bigmir)net

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