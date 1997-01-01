Эльза Патаки раскрыла секрет 10-летнего брака с Крисом Хемсвортом
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В недавнем интервью Sunday Life Эльза Патаки раскрыла секрет долгого и счастливого брака. По словам знаменитости, нужно чаще разговаривать с партнером и проявлять терпение.
«Брачные отношения требуют много труда. Не думаю, что все пары идеальны. Брак требует терпения, понимая и много разговоров. Нужно понимать человека, знать себя и знать, что ты делаешь не так. Тут важно, чтобы на пути не встала гордость», - сказала Эльза.
Также актриса отметила, что паре нужно проводить время без детей:
«Мы стараемся выделять время, чтобы побыть без детей, как пара».
Эльза призналась, что ее с мужем сближают совместные увлечения и образ жизни:
«Мы с Крисом любим заниматься спортом, питаться здоровой пищей и двигаться. У нас дети занимаются серфингом. Мы приветствуем любое их хобби, лишь бы они были на воздухе, а не сидели в социальных сетях и компьютерах».
Напомним, что Эльза Патаки и Крис Хемсворт отметили 10-ю годовщину свадьбы. Пара воспитывает троих детей – дочь Инди Роуз и близнецов Тристана и Сашу.
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