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Совсем один, или Когда одиночество на пользуАктуально

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Мы спросили психолога о плюсах и минусах одиночества, а также о том, когда и кому стоит побыть наедине с собой.
Одиночество: плюсы и минусы
Одиночество: плюсы и минусы
depositphotos.com

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Одиночество принято изображать в современной литературе и СМИ, как трагедию всей жизни, нечто, что стоит избегать любой ценой. Несмотря на ряд действительно серьезных минусов у одиночества таки есть позитивные стороны. Мы пообщались с психологом Еленой Ермоленко и выяснили, кому и когда стоит уединяться и что позитивного может привнести одиночество в нашу жизнь.

Плюсы и минусы одиночества: комментарий психолога Елены Ермоленко

Психолог Елена Ермоленко
Психолог Елена Ермоленко
facebook.com/elenayermolenko

Одиночество. Одинокий – Alone. В старину это английское слово состояло из двух слов “all one“ то есть “совсем один“, отмечает психолог Елена Ермоленко. По данным ученых, способность чувствовать себя одиноким у людей развилась в процессе эволюции человека, чтобы нам хотелось поддерживать отношения с другими. В современном обществе одиночество человека часто называют одной из основных проблем, а страх одиночества является одним из самых сильных страхов и тем обращения за психологической помощью. Тем не менее в современном мире с сумасшедшими ритмами порой полезно побыть наедине с собой.

Полезное одиночество: как и кому стоит организовать

Каждому из нас стоит иметь свой собственный «портал» в другой мир – в свой внутренний мир души, где можно побыть наедине с собой. Прислушаться к голосу внутреннего Я, чтобы выдохнуть и успокоиться, попросить у него поддержки и совета, которые невозможно расслышать в суете повседневной жизни, среди шума и людей, какими бы любимыми друзьями, любовниками или членами семьи они бы ни были.

«Я не про патологическое, щемящее или давящее одиночество. А про одиночество как лекарство от изнеможения, способ вылечить усталость, восстановить силы, отдохнуть от общения и предотвратить эмоциональное выгорание», - отмечает психолог Елена Ермоленко.

Как организовать уединение и чем в это время заниматься:

Заняться наедине любимым делом – спорт, медитация, пение в душе, например, любой вид творчества, писательство, живопись, музыка и танцы, массаж, фото охота, рыбалка, поковыряться в гараже, смастерить что-то своими руками, прогулки, поездки, созерцание прекрасного, молитва, размышление, бесцельно покататься или побродить по городу, уехать загород, к водоему, в лес, побыть наедине с природой. Все это – психические призывы, исходящие из самой души – когда она сама стремится давать ответы на ваши вопросы.

У меня, например, это – посидеть с закрытыми глазами несколько минут после тяжелого дня и представить себя в состоянии покоя на берегу озера, окруженного густым сосновым лесом. Таким местом может стать воспоминание о любимом уголке или островке уединения из вашего детства. Погружаясь мысленно в это место можно задавать вопросы и получать ответы мгновенно, кратко и емко.

Единственный необходимый для этого навык – это способность отключаться от всего, что нас отвлекает. Вспомните, когда вы были подростком – тогда вы точно знали, что такое отключаться и как спрятаться от взрослых, чтобы побыть в одиночестве.

Польза от одиночества:

  • Вы будете все меньше зависеть от мнения окружающих, оценки и чужого влияния.
  • Наполнитесь силой духа, раскроете таланты, будете сильнее верить в себя.
  • Защитите свою душу от разрушительных и мучительных чувств стыда, вины, самонаказания, робости и страха, ложных убеждений, застывания в бездеятельности, от ограничений и оправданий.
  • Уединение позволяет здраво оценивать свои успехи в работе, отношения с любимыми людьми, друзьями, детьми, коллегами. Рассматривать все аспекты жизни – дом, карьеру, творчество, наши родители/дети/любовники, сексуальная сфера, духовная жизнь и т.д.
  • Сможете услышать не то что говорят нам другие, а то чего мы – наша душа желает в настоящий момент времени и текущих обстоятельств.

Минусы одиночества: когда стоит бить тревогу

Одиночество: плюсы и минусы
Одиночество: плюсы и минусы
depositphotos.com

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В результате пандемии коронавируса и изоляции многие люди оказались в плену у одиночества, отмечает психолог Елена Ермоленко. Правительства некоторых стран настолько серьезно отреагировали на проблему одиночества, что даже ввели специальные институции, которые должны заниматься вопросами одиноких людей.

Негативные стороны одиночества:

  • Не с кем разделить эмоции, переживания, нехватка тактильных прикосновений, позитивного общения, привели к обострению болезненного чувства одиночества у тех, кто страдает от неразделенной любви или прошлых отношений.
  • Вероятность заболевания депрессией, суицидальные наклонности.
  • Одинокие люди чаще страдают повышенной утомляемостью, становятся еще более замкнутыми, нервными, раздражительными, угрюмыми, жадными, неряшливыми.
  • Чем больше времени люди проводят в одиночества, тем труднее им заводить новые знакомства. Они начинают воспринимать окружающий мир как недружелюбный.
  • Обострение психологических проблем и соматических заболеваний, снижается работоспособность, возникают финансовые трудности и конфликты.

Страх одиночества – один из самых пугающих. Люди боятся одиночества потому что чувствуют себя никому не нужными, брошенными, беспомощными. Такие ощущения напоминают, как в детстве маленького ребенка оставила мама и ему действительно может быть до смерти страшно. Этот страх обостряется после расставаний с любимым человеком. Он причиняет очень много боли, страданий и толкает людей на унижения, саморазрушение и необдуманные поступки. Избавиться от страха одиночества можно в процессе работы с психологом.

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Теги: одиночество, психология, психолог, совет
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Источник: ivonа bigmir)net

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