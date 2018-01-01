Мы спросили психолога о плюсах и минусах одиночества, а также о том, когда и кому стоит побыть наедине с собой.

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Одиночество принято изображать в современной литературе и СМИ, как трагедию всей жизни, нечто, что стоит избегать любой ценой. Несмотря на ряд действительно серьезных минусов у одиночества таки есть позитивные стороны. Мы пообщались с психологом Еленой Ермоленко и выяснили, кому и когда стоит уединяться и что позитивного может привнести одиночество в нашу жизнь.

Плюсы и минусы одиночества: комментарий психолога Елены Ермоленко Психолог Елена Ермоленко facebook.com/elenayermolenko

Одиночество. Одинокий – Alone. В старину это английское слово состояло из двух слов “all one“ то есть “совсем один“, отмечает психолог Елена Ермоленко. По данным ученых, способность чувствовать себя одиноким у людей развилась в процессе эволюции человека, чтобы нам хотелось поддерживать отношения с другими. В современном обществе одиночество человека часто называют одной из основных проблем, а страх одиночества является одним из самых сильных страхов и тем обращения за психологической помощью. Тем не менее в современном мире с сумасшедшими ритмами порой полезно побыть наедине с собой.

Полезное одиночество: как и кому стоит организовать

Каждому из нас стоит иметь свой собственный «портал» в другой мир – в свой внутренний мир души, где можно побыть наедине с собой. Прислушаться к голосу внутреннего Я, чтобы выдохнуть и успокоиться, попросить у него поддержки и совета, которые невозможно расслышать в суете повседневной жизни, среди шума и людей, какими бы любимыми друзьями, любовниками или членами семьи они бы ни были.

«Я не про патологическое, щемящее или давящее одиночество. А про одиночество как лекарство от изнеможения, способ вылечить усталость, восстановить силы, отдохнуть от общения и предотвратить эмоциональное выгорание», - отмечает психолог Елена Ермоленко.

Как организовать уединение и чем в это время заниматься:

Заняться наедине любимым делом – спорт, медитация, пение в душе, например, любой вид творчества, писательство, живопись, музыка и танцы, массаж, фото охота, рыбалка, поковыряться в гараже, смастерить что-то своими руками, прогулки, поездки, созерцание прекрасного, молитва, размышление, бесцельно покататься или побродить по городу, уехать загород, к водоему, в лес, побыть наедине с природой. Все это – психические призывы, исходящие из самой души – когда она сама стремится давать ответы на ваши вопросы.

У меня, например, это – посидеть с закрытыми глазами несколько минут после тяжелого дня и представить себя в состоянии покоя на берегу озера, окруженного густым сосновым лесом. Таким местом может стать воспоминание о любимом уголке или островке уединения из вашего детства. Погружаясь мысленно в это место можно задавать вопросы и получать ответы мгновенно, кратко и емко.

Единственный необходимый для этого навык – это способность отключаться от всего, что нас отвлекает. Вспомните, когда вы были подростком – тогда вы точно знали, что такое отключаться и как спрятаться от взрослых, чтобы побыть в одиночестве.

Польза от одиночества:

Вы будете все меньше зависеть от мнения окружающих, оценки и чужого влияния.

Наполнитесь силой духа, раскроете таланты, будете сильнее верить в себя.

Защитите свою душу от разрушительных и мучительных чувств стыда, вины, самонаказания, робости и страха, ложных убеждений, застывания в бездеятельности, от ограничений и оправданий.

Уединение позволяет здраво оценивать свои успехи в работе, отношения с любимыми людьми, друзьями, детьми, коллегами. Рассматривать все аспекты жизни – дом, карьеру, творчество, наши родители/дети/любовники, сексуальная сфера, духовная жизнь и т.д.

Сможете услышать не то что говорят нам другие, а то чего мы – наша душа желает в настоящий момент времени и текущих обстоятельств.

Минусы одиночества: когда стоит бить тревогу Одиночество: плюсы и минусы depositphotos.com

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В результате пандемии коронавируса и изоляции многие люди оказались в плену у одиночества, отмечает психолог Елена Ермоленко. Правительства некоторых стран настолько серьезно отреагировали на проблему одиночества, что даже ввели специальные институции, которые должны заниматься вопросами одиноких людей.

Негативные стороны одиночества:

Не с кем разделить эмоции, переживания, нехватка тактильных прикосновений, позитивного общения, привели к обострению болезненного чувства одиночества у тех, кто страдает от неразделенной любви или прошлых отношений.

Вероятность заболевания депрессией, суицидальные наклонности.

Одинокие люди чаще страдают повышенной утомляемостью, становятся еще более замкнутыми, нервными, раздражительными, угрюмыми, жадными, неряшливыми.

Чем больше времени люди проводят в одиночества, тем труднее им заводить новые знакомства. Они начинают воспринимать окружающий мир как недружелюбный.

Обострение психологических проблем и соматических заболеваний, снижается работоспособность, возникают финансовые трудности и конфликты.

Страх одиночества – один из самых пугающих. Люди боятся одиночества потому что чувствуют себя никому не нужными, брошенными, беспомощными. Такие ощущения напоминают, как в детстве маленького ребенка оставила мама и ему действительно может быть до смерти страшно. Этот страх обостряется после расставаний с любимым человеком. Он причиняет очень много боли, страданий и толкает людей на унижения, саморазрушение и необдуманные поступки. Избавиться от страха одиночества можно в процессе работы с психологом.

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