Пять красавиц: как выглядят жены известных голливудских актеров

Избалованные женским вниманием актеры оказались верными мужьями.

Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли gettyimages.com

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Представляем пять сердцеедок, которым удалось построить крепкие отношения с брутальными мачо, о которых мечтают миллионы зрительниц.

Жена Джорджа Клуни

Американский актер Джордж Клуни долгое время крутил страстные романы с моделями, артистками, спортсменками до того, как встретил свою будущую жену Амаль Аламуддин. Умная и консервативная юристка Амаль очаровала избалованного женским вниманием Джорджа, и влюбленные поженились в Венеции, а сейчас воспитывают двойняшек – Эллу и Александра.

«Я думал: у меня никогда не будет жены, у меня никогда не будет детей. Я думал, что буду работать, что у меня есть отличные друзья, моя жизнь наполненная, и я со всем хорошо справляюсь. Я не знал, насколько моя жизнь была неполноценной, пока не встретил Амаль», — признался Джордж.

Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин gettyimages.com

Жена Ричарда Гира

Дамой сердца исполнителя главной роли в фильме «Красотка» стала журналистка Алехандра Сильва. После трех лет романтических отношений Ричард и Алехандра поженились, а сейчас пара воспитывает сына Александра.

«Я не могу быть несчастливым рядом с такой замечательной женщиной. Она самая обаятельная и прекрасная. Она всегда поддержит, выслушает и даст совет. А что сказать о ее блюдах! Это самое вкусное, что я пробовал в жизни», – восхищается Гир.

Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва gettyimages.com

Жена Венсана Касселя

Несмотря на 14-летний союз с итальянской кинодивой Моникой Беллуччи, Венсан по уши влюбился в модель Тину Кунаки. Новая избранница младше Касселя на 30 лет, однако это не стало помехой для их чувств. Тина Кунаки стала законной женой Венсана и подарила ему дочь. Малышку назвали экзотическим именем Амазони.

Венсан Кассель и его жена Тина Кунаки gettyimages.com

Жена Дэниела Крейга

Исполнитель главной роли Джеймса Бонда женился на британской актрисе Рэйчел Вайс. Однако пара ведет довольно скрытый образ жизни, изредка показываясь вместе на публике. Также звездная семья скрывает имя своей дочери.

«Я никогда не сравниваю своих напарниц – это было бы ужасно с моей стороны. Они прекрасные актрисы, мне невероятно повезло работать с ними. Жена меня не ревнует. Мы же оба актеры и оба привыкли к этому за эти годы актерской работы», — разоткровенничался Дэниел.

Дэниел Крейг и его жена Рэйчел Вайс gettyimages.com

Жена Райана Рейнольдса

Бурная личная жизнь Райана Рейнольдса закончилась после встречи с голливудской блондинкой Блейк Лайвли. Артистка родила любимому трех дочерей – Джеймс, Инес и Бетти.

«Мы знали друг друга много лет до этого, и наше общение всегда было исключительно приятельским. Да я даже подумать не мог, что между нами могут возникнуть какие-то чувства... Я счастлив от того, что Блейк моя супруга. Я каждый день готов признаваться ей в любви!» — высказался Райан Рейнольдс.

Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли gettyimages.com

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