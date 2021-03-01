Как не нужно привлекать мужчину?

Популярные советы по соблазнению, которые не работают, а если и работают, то совсем не так, как нужно, собрала для вас Ivona.

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1. Быть красавицей

Мужчины любят глазами, поэтому их-то и нужно привлечь в первую очередь. Некоторые советуют выглядеть слегка вызывающе, другие - интригующе, чтобы побудить в мужчине желание узнать, что же там под оберткой. На деле этот совет упускает один очень важный момент: вы можете быть писаной красавицей по меркам одних, и совершенно непривлекательной для других. Просто “не его тип“. Не перекраивать же себя из-за этого под каждого мужчину, который покажется вам любопытным! Все, что зависит от вас: опрятность внешнего вида и ваш комфорт в выбранном образе. Если вы аккуратны и естественны, это привлекает внимание куда вернее, чем нарочитый наряд, который так и кричит: “Я не выгляжу так постоянно, но, пожалуйста, посмотри на меня!“

Как соблазнить мужчину: ТОП-5 худших советов freepik.com

2. Смотреть на него и думать о сексе

Так ваша сумасшедшая сексуальная энергетика притянет к себе все его внимание и не позволит отвлекаться на других женщин. В теории: прекрасное упражнение. На практике… Вы когда-нибудь наблюдали за человеком, который о чем-то сосредоточено думает? А вести с ним разговор пытались? Взгляд пустой и застывший, мимика неконтролируемая. Да еще и пропускает все мимо ушей. Это - едва ли привлекательная картина, которая может заинтересовать мужчину, а скорее отпугнет его, оставив вас излучать сексуальность в одиночку.

3. Быть непредсказуемой

Потому что мужчину нужно постоянно интриговать. Иначе он потеряет интерес, и начнет искать внимания другой. В целом неплохой совет. Но лишь когда между вам УЖЕ завязались романтические отношения, и им необходима небольшая встряска. Если вы только знакомитесь, то ваша непредсказуемость будет выглядеть для него скорее нестабильностью, или, что еще хуже - неадекватностью. Тем более, если вы от природы - человек размеренный и предсказуемый.

Как соблазнить мужчину: ТОП-5 худших советов freepik.com

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4. Быть недоступной

Недоступной моно быть лишь для того, кто в вас заинтересован. Если вы не интересны мужчине, как партнер, то тактика “привлечь внимание и оттолкнуть“ не сработает. И никаких охотничьих инстинктов она не разбудит. Другой вопрос - зачем отталкивать того, кто симпатичен вам, а вы - симпатичны ему? В итоге вы оба не прочь сблизиться или даже завязать отношения. Пляски вокруг да около, чтобы он не подумал о вас лишнего - пережиток прошлого.

5. Заставить его ревновать

Еще один совет, рассчитанный на мужские животные инстинкты: заинтересовать и упорхнуть к другому, пусть ревнует и добивается. Начать стоит с того, что на этапе знакомства можно вызвать в мужчине разве что азарт: вы не принадлежите никому и ему хочется вас заполучить. Но плох такой совет сразу по трем причинам:

доказывать всем свою крутость и соревноваться по любому поводу зачастую тянет мужчин инфантильных

вступая в схватку с другим “самцом“, вы из личности превращаетесь для мужчины в объект спора, к которому, вероятней всего, потеряют интерес, как только победа будет за ним

ревность излишне романтизируют, и разрушила она гораздо больше отношений, чем укрепила. Она - не лучшее начало для лав стори.

Как соблазнить мужчину: ТОП-5 худших советов freepik.com

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