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Три секрета счастливых отношений

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Психотерапевт раскрыл секрет счастливых отношений .
Три секрета счастливых отношений
Три секрета счастливых отношений
freepik.com

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Врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук посвятил в своем микроблоге в Instagram пост на тему крепких и счастливых отношений. Эксперт считает, что многие привычки и модель поведения у пар идет с детства.

Весь рецепт счастливых отношений с партнером упирается в три простых слова. Но часто их делать сложно, потому что: нет привычки из детства; накоплены обиды и претензии к партнеру; есть убеждение “пусть он/она вначале даст, а потом я“; есть убеждение “я пробовала, и он только больше борзеет, - пишите психолог в своей соцсети.

Три секрета счастливых отношений
Три секрета счастливых отношений
freepik.com

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Психолог Александр Полищук говорит, что есть важный нюанс — эти 3 простых действия важно начать регулярно давать еще в самом начале отношений и не переставать всю совместную жизнь.

Это не панацея от конфликтов, недопониманий и ссор. Это накопление и поддержание психологического “банковского счета доверия“ между партнерами. Конечно, важно, чтобы эти три простых действия делали: регулярно, взаимно, подбирая подходящее время и место, - подчеркивает специалист.

Три секрета счастливых отношений
Три секрета счастливых отношений
freepik.com

Психолог отмечает, если взять следующие три простых совета во внимание, то у есть все шансы сделать союз с вашим избранником счастливым и крепким. 

Говорите!

Нам всем нужны добрые и теплые слова поддержки и чувства, что нас признают. Чаще мужчина хочет слышать от женщины, что он крутой, умный, сильный и самый лучший для нее. Но и женщине тоже приятно получать подтверждение своей нужности и исключительности для него.

Три секрета счастливых отношений
Три секрета счастливых отношений
freepik.com

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Гладьте!

С самого рождения это главное, что мы получаем от любящих людей. В паре женщине это чаще нужнее, чем мужчине. Не жадничайте гладить, касаться, целовать просто так.

Дарите!

Жизнь — это игра в обмен и добычу ресурсов. Взаимные подарки, сюрпризы — это важные ритуалы. Не всегда нужны подарки дорогие. Приготовить завтрак, купить цветок, оплатить чашку кофе, купить продуктов — все это так же важно для мозга, как и купить машину, путевку или шубу.

Всегда можно найти способ и повод в каждом дне СКАЗАТЬ, ОБНЯТЬ и ПОДАРИТЬ. Все просто, если создать себе полезные привычки, - подытожил психолог. 

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Теги: отношения, привычки, чувства, любовь, пара, советы, психолог, психотерапевт
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